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Рок-группа Бон Джови получила награду
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Рок-группа Бон Джови получила награду 

Клео.Ру 12 марта 2018
Фото: Кадр из клипа Bon Jovi - Born Again Tomorrow
Более трех десятилетий Джон Бон Джови (Jon Bon Jovi) радует поклонников прекрасными песнями. Легендарная рок-группа Бон Джови получила почетную награду iHeartRadio Icon Award, которая вручалась впервые в честь достижений в музыке за 35-летнюю карьеру.
Награда была вручена в воскресенье на церемонии iHeartRadio Music Awards, во время которой Бон Джови исполнил свои ставшие классическими песни It’s My Life и You Give Love a Bad Name.
«Я хочу поблагодарить своих фанатов, которые в течение трех десятилетий слушают песни Бон Джови, — сказал фронтмен группы Джон Бон Джови. — Мы в этом деле уже очень долго, и единственный совет, который я могу дать новому великолепному и невероятно талантливому поколению — оставаться верными себе, и тогда и вы когда-нибудь тоже станете иконами».
Награда и возвращение на сцену не единственное, что происходит в жизни Бон Джови. В апреле группа будет включена в Зал славы рок-н-ролла, а еще она выпустила два новых сингла из нового альбома. С 14 марта начинается двухмесячный тур группы по США.
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