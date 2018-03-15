Малахов снял клип для песни Киркорова 

Филипп Киркоров решил поддержать историческую родину и написал для молдавских ребят из группы DoReDos песню My Lucky Day, с которой они выступят на конкурсе «Евровидение» в Португалии.
Как только состоялась премьера песни, тут же появились восторженные отзывы на нее. Например, ведущего Андрея Малахова так «зацепила» композиция, что он быстро сделал к ней клип, посвященный теме искусства, а кроме того пожелал Киркорову, чтобы настроение, созданное для песни, оставалось с ним всю весну.
Ой, как приятно дорогой Андрей @malakhov007 за такую креативную оценку моего нового творения! Мы все очень старались, чтобы создать в эти совсем не тёплые деньки настроение весёлое и неназойливое, предвкушение тёплого и незабываемого лета и синего неба и моря! #Repost @malakhov007 ・・・ Поздравляю @fkirkorov с премьерой его песни, которая состоялась несколько минут назад! Пусть это настроение будет у тебя всю весну! Спойлер— тут))) Клип сделал на скорую руку на тему искусства! #цветнастроениясиний #премьера
Сам Филипп Киркоров незамедлительно оценил Малахова оценил, даже сделал репост на клип в своем микроблоге.