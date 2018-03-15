Ещё
Малахов снял клип для песни Киркорова
Далее:
Читайте также:
Ещё

Малахов снял клип для песни Киркорова 

Рамблер 15 марта 2018
Филипп Киркоров решил поддержать историческую родину и написал для молдавских ребят из группы DoReDos песню My Lucky Day, с которой они выступят на конкурсе «Евровидение» в Португалии.
Как только состоялась премьера песни, тут же появились восторженные отзывы на нее. Например, ведущего Андрея Малахова так «зацепила» композиция, что он быстро сделал к ней клип, посвященный теме искусства, а кроме того пожелал Киркорову, чтобы настроение, созданное для песни, оставалось с ним всю весну.

Ой, как приятно дорогой Андрей @malakhov007 за такую креативную оценку моего нового творения! Мы все очень старались, чтобы создать в эти совсем не тёплые деньки настроение весёлое и неназойливое, предвкушение тёплого и незабываемого лета и синего неба и моря! #Repost @malakhov007 ・・・ Поздравляю @fkirkorov с премьерой его песни, которая состоялась несколько минут назад! Пусть это настроение будет у тебя всю весну! Спойлер— тут))) Клип сделал на скорую руку на тему искусства! #цветнастроениясиний #премьера

Публикация от  Филипп Киркоров (@fkirkorov)

Сам Филипп Киркоров незамедлительно оценил Малахова оценил, даже сделал репост на клип в своем микроблоге.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской6
Тест: это было в фильме или в книге?2
Воробьев после поцелуя с мужчиной: мне хватило яиц48
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?73
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение