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Искусство без границ: грузинские артисты на колясках покажут спектакль
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Искусство без границ: грузинские артисты на колясках покажут спектакль 

Sputnik Грузия 12 марта 2018
Фото: Sputnik Грузия
Первый грузинский инклюзивный театр готовится к премьере спектакля «Другой путь». Смотрите на видео Sputnik Грузия, как в Тбилиси прошла одна из репетиций артистов театра
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