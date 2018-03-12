«Грушинское трио» отметило 35-летний юбилей

Вместе 35 лет. В зале Самарской филармонии собрались друзья коллектива, поклонники их творчества и любители авторской песни. В программе — известные произведения Визбора, Окуджавы, Кима.

"Грушинское трио" не случайно называют душой, сердцем и визитной карточкой одноименного фестиваля. Ольга Ермолаева, Анатолий Головин Александр Исаев создали этот коллектив в 1984 году и сразу же стали лауреатами конкурса на Мастрюковских озерах. С того времени с фестивалем, да и друг с другом, не расстаются.

Концерт по случаю юбилея для зрителей — хороший повод поностальгировать по тем временам, когда на кухнях звучали записанные на катушечные магнитофоны сочинения бардов, а для самих исполнителей — вспомнить пройденный путь. Анатолий Головин полюбил авторскую песню ещё тогда, когда выступал в составе студенческого коллектива «Поющие бобры», созданного Валерием Грушиным : «Ребята пели вчетвером, был ансамбль молодых ребят, двое юношей и две замечательные девушки. А я после гибели Валеры как-то ушёл от этого дела. Когда я их услышал, мне снова захотелось петь. И так получилось, что они остались вдвоём. И я, как говорится, упал им на хвост. И мы с тех пор поём и радуемся жизни».

Музыканты признаются, что за 35 лет любовь к своему делу не растеряли, наоборот, сцена, многотысячная гора и запах костра для них — неиссякаемый источник вдохновения. «Без этого никак нельзя. У нас как такая творческая семья. Кого-то могут поставить в угол, кого-то могут наказать, кого-то похвалить, — это творческий процесс. Это такая история, причем такая творческая история, можно об этом очень много говорить, но мы просто не можем без песен без этих, потому что это — наша жизнь», — рассказал участник Грушинского трио Александр Исаев.

Вместо торта легендарное трио приготовило для зрителей другие сладкие угощения. Музыканты бросают их прямо со сцены. Но главный подарок — всеми любимые песни Окуджавы, Визбора, Кима. «Я никогда не забуду, как я отошёл от костра, захожу в палатку, девочка плачет. Я говорю: ты чего плачешь? Она говорит: как они поют, уже душа разрывалась».