Лекцию о русской классической музыке прочитали на Нижней Масловке 

Лекцию «Онтология русской музыки: от Глинки до Рахманинова» прочитали в доме причта храма преподобного Андрея Рублева. Своими знаниями с любителями прекрасного поделилась доктор искусствоведения, профессор Российской государственной специализированной академии искусств Галина Лукина. Об этом рассказали в администрации православного прихода.
— В доме причта храма преподобного Андрея Рублева действует лекторий «Духовные основы русской культуры». Здесь выступают известные деятели отечественной гуманитарной науки, — рассказал настоятель прихода протоиерей Владимир Леонов.
По словам протоиерея, проект предполагает глубокое погружение в историю русской культуры и затрагивает все ее сферы — литературу, музыку, живопись, иконопись.
Напомним, дом причта храма Андрея Рублева находится по адресу ул. Нижняя Масловка, д. 18. (мю)