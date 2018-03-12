В живых прослушиваниях столичного проекта «Музыка в метро» примут участие 400 артистов

В Москве отобрали 400 лучших артистов, которые примут участие в живых прослушиваниях проекта «Музыка в метро», говорится в сообщении пресс-службы Московского метрополитена.

Стартовал финальный этап отбора новых участников проекта «Музыка в метро».

«К участию в живых прослушиваниях допустили артистов, которых жюри выбрало по итогам онлайн-отбора. Из 1150 присланных заявок на участие в проекте Московский продюсерский центр совместно с преподавателями музыкального училища имени Гнесиных и музыкального училища имени Шнитке отобрали 400 лучших», — говорится в сообщении.

Теперь этим артистам предстоит вживую выступить перед членами жюри: звездами шоу-бизнеса, продюсерами, известными музыкальными деятелями, экспертами в сфере культуры и развлечения. В день члены комиссии будут просматривать около 80 артистов. Имена победителей станут известны в конце марта, а выступления на новых площадках начнутся уже в апреле.

«По итогам живых прослушиваний комиссия выберет 200 лучших коллективов, которые получат аккредитацию на один год и смогут выступать на площадках проекта. Наши пассажиры очень любят «Музыку в метро». По их просьбам, с апреля мы добавим новые площадки для выступлений: теперь в метро и на МЦК их количество увеличится с 18 до 32», — сказал первый заместитель начальника метро по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов

Как отметил директор Московского продюсерского центра Андрей Петров , «Музыка в метро» — проект, который успешно функционирует уже несколько лет. В этом году совместно с Московским метрополитеном не только запускается новый сезон проекта, но и расширяется количество площадок для выступления артистов. Участие в проекте дает молодым исполнителям возможность представить миллионами зрителей свое творчество и выйти на новый уровень.

Среди возможных будущих участников много интересных артистов. Это и ансамбль гусляров, и тульский мужской вокальный ансамбль, и даже артистка, выступающая в жанре мелодекламации (чтение стихов или прозы под музыку). Также в прослушиваниях примут участие музыканты, которые уже участвовали в проекте, например, Brevis Brass Band, Владимир Семибратов, Mulerman Band.

«Оценивать и выбирать будущих участников будут звезды шоу-бизнеса Антон Беляев , Manizha, Вахтанг, Brandon Stone, артисты лейбла Black Star Inc., эксперты в сфере культуры и развлечений Елена Лилеева (директор фестиваля «Шокофест»), Андрей Петров (директор Московского продюсерского центра), Петр Дмитриев (программный директор Радио Jazz), Анастасия Рожкова (программный директор радиостанции «Наше Радио»), а также участники проекта «Активный гражданин», голосовавшие за расширение проекта», — перечисляется в материале.

Живые прослушивания проходят в закрытом формате в Центре профориентации на станции «Выставочная». В связи с этим центр временно закрыт для посещений. С 17 марта Центр профориентации заработает в обычном режиме.