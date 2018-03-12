Творческий концерт организовали для получательниц социальных услуг Тверского района

Сотрудники филиала «Тверской» Территориального центра социального обслуживания «Арбат» подготовили праздничный концерт «Женщинам любимым посвящается». Мероприятие состоялось 9 марта.

— У нас свободного места не было — такой был аншлаг. Программа пришлась женщинам по вкусу: они и танцевали, и подпевали, а в конце и вовсе артистов отпускать не хотели. Кричали «бис», «браво», хотели еще. Всем очень понравилось, потом за чаем еще долго обсуждали концерт, — рассказала Галина Давыдова, организатор культурных мероприятий центра.

В праздничной программе принял участие ансамбль Центрального дома культуры железнодорожников. Артисты исполнили популярные песни из кинофильмов «Сердца четырех» и «Веселые ребята», романсы на музыку Александра Варламова и Петра Булахова. Кроме того, прозвучали итальянские лирические композиции и арии из классических оперетт.