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Концерт Брендона Стоуна в театре «Золотое кольцо»
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Концерт Брендона Стоуна в театре «Золотое кольцо» 

Партнерский материал 12 марта 2018
Фото: партнерский материал
Брендон Стоун на сцене с четырех лет.
В его репертуаре более 800 музыкальных произведений на 13 языках мира.
Композитор и исполнитель, полуфиналист ТВ проекта "Голос 6" на Первом канале, Брендон также полюбился зрителям за многолетнее участие в вечерах Михаила Николевича Задорнова. Его песни поют Ани Лорак Тина Кароль, Эмин, Лада Дэнс, Вадим Казаченко, Сати Казанова.
Его дуэты в соавторстве с коллегами — Ирина Дубцова ("Игра теней"), Вахтанг ("Она") набрали миллионные просмотры и ротировались на радиостанциях. Двукратный обладатель Grammy, автор саундтрека к голливудскому фильму— мировые достижения Брендона.
15 апреля 2018 года в театре "Золотое кольцо" Брендон даст большой, двухчасовой концерт с музыкантами.
Также в концерте примут участие специальные гости: Вахтанг, Сати Казанова, Нина Шацкая, участники проекта Голос.
Концерт состоится при поддержке Восток ФМ.
Начало: 19.00
Театр Золотое Кольцо
Адрес: г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 17
Билеты: 8 496 622 90 30 или на сайте.
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