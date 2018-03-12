Концерт Брендона Стоуна в театре «Золотое кольцо»

Брендон Стоун на сцене с четырех лет.

В его репертуаре более 800 музыкальных произведений на 13 языках мира.

Его дуэты в соавторстве с коллегами — Ирина Дубцова ("Игра теней"), Вахтанг ("Она") набрали миллионные просмотры и ротировались на радиостанциях. Двукратный обладатель Grammy, автор саундтрека к голливудскому фильму— мировые достижения Брендона.

15 апреля 2018 года в театре "Золотое кольцо" Брендон даст большой, двухчасовой концерт с музыкантами.

Также в концерте примут участие специальные гости: Вахтанг, Сати Казанова, Нина Шацкая , участники проекта Голос.

Концерт состоится при поддержке Восток ФМ.

Начало: 19.00

Театр Золотое Кольцо

Адрес: г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 17