Получатели социальных услуг посетили концерт к 8 Марта

В Территориальном центре социального обслуживания «Арбат», филиал «Пресненский», состоялся праздничный концерт «Без женщин жить нельзя на свете, нет». Мероприятие провели 9 марта.

Участниками мероприятия стали около 15 человек. После праздничной программы музыкантов и зрителей пригласили на чаепитие.

Отметим, что мероприятия для получателей социальных услуг организуют каждый день с 13:00 по адресу: Тверской бульвар, дом 14, корпус 2. Стать участником может любой желающий.