Получатели социальных услуг посетили концерт к 8 Марта 

В Территориальном центре социального обслуживания «Арбат», филиал «Пресненский», состоялся праздничный концерт «Без женщин жить нельзя на свете, нет». Мероприятие провели 9 марта.
— Отличное настроение гостям программы подарил вокальный коллектив «Акцент». Артисты исполнили арии из оперетт Исаака Дунаевского и Имре Кальмана, романсы на музыку Петра Чайковского и танго Оскара Строка, — уточнили в Территориальном центре социального обслуживания.
Участниками мероприятия стали около 15 человек. После праздничной программы музыкантов и зрителей пригласили на чаепитие.
Отметим, что мероприятия для получателей социальных услуг организуют каждый день с 13:00 по адресу: Тверской бульвар, дом 14, корпус 2. Стать участником может любой желающий.