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Военные пенсионеры смогут поучаствовать в конкурсе «Наших песен удивительная жизнь»
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Военные пенсионеры смогут поучаствовать в конкурсе «Наших песен удивительная жизнь» 

ТК «Звезда» 12 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
Положительное решение принято в связи с многочисленными обращениями от жителей страны и представителей ветеранских общественных организаций.
Оргкомитет II Всероссийского конкурса бардовской песни «Наших песен удивительная жизнь» принял решение о приеме заявок от военных пенсионеров. Об этом сообщил соорганизатор конкурса, председатель общественной организации «Московские Суворовцы» Дмитрий Нестеров.
По его словам, положительное решение было принято в связи с многочисленными обращениями от жителей страны и представителей ветеранских общественных организаций.
Всероссийский конкурс бардовской песни для пенсионеров в рамках проекта «Наших песен удивительная жизнь» стартовал в конце прошлого года. Акция направлена на сохранение авторской песни, как части поэтического и музыкального культурного наследия России.
Участниками могут быть авторы и исполнители бардовской песни из всех регионов Российской Федерации, являющиеся пенсионерами по возрасту.
Желающим принять участие в конкурсе, включающим два тура, необходимо до 25 марта 2018 года прислать свои заявки и записи песен организаторам конкурса.
В конкурсной программе пять номинаций: полный автор песен (поющий поэт), автор музыки песен (на стихи других авторов), исполнитель (песен других авторов), дуэт и ансамбль.
Председатель жюри — народный артист России Михаил Ножкин.
Подробная информация и результаты будут размещены на сайте конкурса www.konkurs-bard.ru  Финал Всероссийского конкурса бардовской песни «Наших песен удивительная жизнь» состоится в мае 2018 года.
Организатором конкурса выступила «Московская дирекция фестивально-концертных проектов авторской песни „Стольный Град“ при поддержке Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы и Общероссийской общественной организации „Союз пенсионеров России“.
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