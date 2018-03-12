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Недописанный альбом Cranberries будет опубликован
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Недописанный альбом Cranberries будет опубликован 

Вести.Ru 12 марта 2018
Фото: Вести.Ru
Музыканты ирландской рок-группы The Cranberries заявили, что выпустят еще один альбом, несмотря на смерть вокалистки Долорес О'Риордан. По словам артистов, Долорес успела записать свои партии, так как работа над пластинкой началась еще в 2017 году, сообщает Antimusic.
Посмертная запись The Cranberries увидит свет в начале 2019 года. В этом же году группа планирует переиздать свой вышедший 25 лет назад дебютный альбом «Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?», куда войдет несколько ранее не издававшихся песен.
46-летняя вокалистка ирландского коллектива Долорес О'Риордан скончалась в январе 2018 года. Причины смерти суд решил не разглашать, как минимум, до специальных слушаний, которые состоятся 3 апреля.
Ранее сообщалось, что Долорес страдала от маниакально-депрессивного психоза и пыталась покончить с собой.
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