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Родители Дмитрия Хворостовского получили престижную музыкальную премию за сына
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Родители Дмитрия Хворостовского получили престижную музыкальную премию за сына 

Teleprogramma.pro 13 марта 2018
Фото: Teleprogramma.pro
На сцене большого театра прошла международная премия BraVo, в рамках которой вручались награды в области классической музыки. Организаторы решили отдать дань знаменитому оперному певцу Дмитрию Хворостовскому, который скончался осенью прошлого года.
Его последняя работа — запись полной версии заглавной партии в опере «Риголетто» — была номинирована на премию. Для того, чтобы получит награду, организаторы пригласили на концерт родителей Дмитрия Хворостовского. Людмила Петровна и Александр Степанович были приглашены на сцену и получили приз, предназначенный их сыну. В этот момент зал встал и аплодировал родителям Хворостовского, выражая поддержку его родным в такой тяжелый для них период, сообщает "Комсомольская правда".
Напомним, что что известный певец Дмитрий Хворостовский ушел из жизни в ноябре прошлого года. Он мужественно противостоял страшной болезни — раку головного мозга. Два года Дмитрий боролся с онкологией и при этом продолжал работать. Отметим, что одна урна с прахом оперного певца была захоронена на Новодевичьем кладбище в Москве, а вторая привезена на его родину в Красноярск. Родные тяжело переживают смерть артиста — его вдова Флоранс до сих пор не может смириться с тем, что ее любимого супруга больше нет рядом.
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