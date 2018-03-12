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Гусляры из Строгина завоевали Гран-при фестиваля «Тимоня»
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Гусляры из Строгина завоевали Гран-при фестиваля «Тимоня» 

Префектура СЗАО города Москвы 12 марта 2018
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
Дети из ансамбля гусляров «Весёлый перезвон» при центре детского творчества «Строгино» завоевали Гран-при городского этнографического фестиваля музыки, танца, изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Тимоня». На фестивале ребята исполнили Концерт для гуслей звончатых с оркестром Константина Шаханова и обработку русской народной песни «Пряники русские» Владимира Чернявского.
— Репертуар ансамбля очень разноплановый. Есть не только древнерусские мелодии и народные напевы, но и музыка современных композиторов, — рассказала руководитель ансамбля Анастасия Кубарева. — Например, мы исполняем «Одинокого пастуха» Джеймса Ласта, мелодию «Ромео и Джульетта» из кинофильма «История любви». Мы даже переложили на гусли репертуар группы «Битлз». Это для взрослых слушателей. А дети очень любят в нашем исполнении музыку из мультфильма «Маша и Медведь».
В «Весёлом перезвоне» занимаются ребята от 4 до 17 лет. Есть и группа для малышей от полутора до 4 лет. Существует ансамбль уже восьмой год. За это время он получил немало призов на всероссийских и международных конкурсах, а также статус ведущего творческого коллектива Москвы.
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