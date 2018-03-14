Фанаты разочарованы концертами Аллегровой

Певица Ирина Аллегрова сейчас гастролирует по России и странам СНГ. Звезда уже дала концерты в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Минске. Аллегрова всегда собирает полные залы поклонников. Ее творчество любят и ценят. Правда, после последних концертов фанаты стали оставлять в Инстаграме звезды негативные отзывы.

Как выяснилось, в новой шоу-программе Ирина Аллегрова исполняет лишь новые хиты. Многие поклонники творчества певицы надеялись услышать знаменитые «Угонщица», «Младший лейтенант». Но, увы, ни одной из этих песен Ирина не исполнила. Зато артистка спела частушки, которые совершенно не понравились зрителям.

Более того, по словам фанатов, Аллегрова пела под фонограмму. И половины слов из ее новых песен не было понятно. Кому-то из зрителей даже пришлось выходить в Интернет и читать тексты музыки, чтобы вникнуть, о чем поет звезда. Многие выразили мнение, что у певицы начался творческий кризис. И если она будет продолжать в том же духе, то потеряет всех поклонников. «В Питере был ужас. Можно было выложиться лучше. Частушки — это, конечно, сверх…» «Был на концерте в Санкт-Петербурге, звук не понравился. Тексты песен просматривал онлайн, много чего не понять» «Я ходила на концерт в Олимпийский. Так мало было всеми нами любимых песен! Осталась огромная неудовлетворенность! Неужели жалко было исполнить „Угонщицу“, „Младший лейтенант“? Больше не пойду на ваш концерт!»

«Полное разочарование. Как не печально это осознавать, но вы морально устарели ещё лет десять назад. Зря потраченное время и деньги» «Чувствуется пережитый творческий кризис. Концерт под фонограмму и Doble в современном мире — это уже слишком… Мне жаль времени и средств. „Я кричала: „Угонщицу!“ Еще несколько девчонок подхватили, но Ирина ответила: „Я сделаю вид, что не слышала это“. Грустно и обидно. Ира уже не та“, — высказались фолловеры. Многие поклонники Алегровой, купившие билеты на грядущие концерты, прочитали негативные комментарии и попросили Ирину обратить на них внимание. Фанаты заявили, что ждут от певицы знаменитых хитов, и выразили надежду, что обязательно их услышат.

Кстати, летом прошлого года в СМИ появились сообщения о том, что Ирина Аллегрова больше не будет гастролировать, а ее команда уже ищет новую работу. Тогда поклонники сильно огорчились: как же они будут жить без любимых песен? Правда, спустя время выяснилось, что Аллегрова не собирается уходить со сцены и все, что по этому поводу было про нее написано — слухи.