Концерт монгольских песен и танцев в Шанхайском детском художественном театре

Шанхай, 12 марта / Синьхуа / — В Шанхайском детском художественном театре /Шанхай, Восточный Китай/ началась серия концертов «Малыш любит китайскую культуру» театрального сезона 2018 года.

Первыми 10 и 11 марта выступили представители монгольской народности, исполнив для юной публики национальные песни и танцы. Помимо концерта, была организована выставка народных обычаев, прошли специальные экскурсии.

Шанхай, 12 марта /Синьхуа/ — В Шанхайском детском художественном театре /Шанхай, Восточный Китай/ началась серия концертов «Малыш любит китайскую культуру» театрального сезона 2018 года.

Первыми 10 и 11 марта выступили представители монгольской народности, исполнив для юной публики национальные песни и танцы. Помимо концерта, была организована выставка народных обычаев, прошли специальные экскурсии.