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Концерт монгольских песен и танцев в Шанхайском детском художественном театре
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Концерт монгольских песен и танцев в Шанхайском детском художественном театре 

ИА Синьхуа 13 марта 2018
Фото: ИА Синьхуа
Шанхай, 12 марта /Синьхуа/ — В Шанхайском детском художественном театре /Шанхай, Восточный Китай/ началась серия концертов «Малыш любит китайскую культуру» театрального сезона 2018 года.
Первыми 10 и 11 марта выступили представители монгольской народности, исполнив для юной публики национальные песни и танцы. Помимо концерта, была организована выставка народных обычаев, прошли специальные экскурсии.
Шанхай, 12 марта /Синьхуа/ — В Шанхайском детском художественном театре /Шанхай, Восточный Китай/ началась серия концертов «Малыш любит китайскую культуру» театрального сезона 2018 года.
Первыми 10 и 11 марта выступили представители монгольской народности, исполнив для юной публики национальные песни и танцы. Помимо концерта, была организована выставка народных обычаев, прошли специальные экскурсии.
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