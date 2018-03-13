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Юрий Башмет привезет в Хабаровск лауреата Grammy
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Юрий Башмет привезет в Хабаровск лауреата Grammy 

Ревизор.ru 13 марта 2018
Фото: Ревизор.ru
Фестиваль пройдет в Хабаровске уже в 8 раз. За это время форум стал продолжительнее и вышел за рамки Хабаровска — добавился Комсомольск-на-Амуре, также каждый год в программу добавляют ещё один из городов региона. На этот раз один из концертов пройдёт в Амурске. Участниками фестиваля станут известные иностранные музыканты: флейтист Гарет МакЛернон из Великобритании, саксофонист Теодор Керкезос из Греции, обладательница Гран-при международного конкурса альтистов в Москве кореянка Хва Юн Ли. А также свой концерт даст обладатель премии Grammy камерный ансамбль «Солисты Москвы» под руководством Юрия Башмета. Гостей форума ждут и музкально-литературные вечера. Перед зрителями выступят знаменитые актёры Григорий Сиятвинда и Алиса Гребенщикова. Помимо концертов в рамках фестиваля пройдут мастер-классы и конкурс детского рисунка для учащихся школ искусств края.
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