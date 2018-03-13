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Владимир Пресняков-старший: Табаков был в восторге от Федора Черенкова, любил его очень сильно
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Владимир Пресняков-старший: Табаков был в восторге от Федора Черенкова, любил его очень сильно 

Советский спорт 13 марта 2018
«Я в большом потрясении от смерти Олега Павловича. Он связывал целое поколение, он был любимым актером моего сына. Владимир даже дружил с его сыном Антоном. Для моего старшего внука он всегда был любимым актером. Он был простым человеком, абсолютно без пафоса.
Олег Табаков был потрясающим человеком, веселым, очень любил музыку. Я помню, как он приходил на концерты и наши дети вместе сидели. С очень большим понимаем музыки человек был! Я на всю жизнь запомнил одну его фразу: „Для меня музыкант — это особый человек. Он как будто бы напрямую разговаривает с Богом“. Даже где то испытал чувство гордости, что ли.
Табаков был известным болельщиком »Спартака". Болел-то как здорово! Он был в восторге от Федора Черенкова, любил его очень сильно", — цитирует Преснякова Sport24.ru.
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