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Оренбуржцы смогут посетить концерт Игоря Инютина
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Оренбуржцы смогут посетить концерт Игоря Инютина 

ProOren 13 марта 2018
Фото: ProOren
В рамках акции «Неделя культуры и искусства» в Областной библиотеке им. Н. К. Крупской пройдет творческий вечер поэта и композитора Игоря Инютина и вокальной группы «Встреча».
Игорь Инютин — заслуженный работник культуры, а коллектив не раз становился лауреатом всероссийских конкурсов песни в Москве и Санкт-Петербурге, победителем регионального конкурса «Волжские зори» в Кирове. Кроме того «Встреча» выступала на одной сцене с такими ансамблями, как «Ариэль», «Песняры», «Доктор Ватсон», «Поющие гитары».
В основе репертуара — песни оренбургских авторов Виктора Батеженко, Виктора Кондратенко, Бориса Орлова, Сергея Шмелёва, Виктора Рябова, Виктора Медведева. Также на сцене прозвучат авторские песни и золотые хиты 70-х, 80-х, 90-х XX в.
Концерт состоится 19 марта в 15:00.
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