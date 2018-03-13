Оренбуржцы смогут посетить концерт Игоря Инютина

В рамках акции «Неделя культуры и искусства» в Областной библиотеке им. Н. К. Крупской пройдет творческий вечер поэта и композитора Игоря Инютина и вокальной группы «Встреча».

Игорь Инютин — заслуженный работник культуры, а коллектив не раз становился лауреатом всероссийских конкурсов песни в Москве и Санкт-Петербурге, победителем регионального конкурса «Волжские зори» в Кирове. Кроме того «Встреча» выступала на одной сцене с такими ансамблями, как «Ариэль», «Песняры», «Доктор Ватсон», «Поющие гитары».

Концерт состоится 19 марта в 15:00.