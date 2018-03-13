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Людмила Вильчинская споет для преображенцев
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Людмила Вильчинская споет для преображенцев 

Управа района Преображенское 13 марта 2018
Фото: Управа района Преображенское
В Шолоховской библиотеке прозвучат романсы. Лауреат Международного конкурса «Романсиада без границ» Людмила Вильчинская исполнит песни для жителей нашего района.
Концерт проведут в Центральной библиотеке им. М. А. Шолохова по многочисленным просьбам поклонников таланта лауреата Международного конкурса «Романсиада без границ» и Всесоюзного фестиваля народного творчества, солистки оперной студии Дома ученых Людмилы Вильчинской.
Вечер называется «Музыка — наша душа». На нем преображенцы услышат популярные арии из классических опер, прекрасные романсы Чайковского, Рахманинова, Гурилева, Глинки и других великих композиторов.
Кроме того, любители музыки могут оценить дуэт Людмилы Вильчинской и ее аккомпаниатора — концертмейстера, лауреата Международных конкурсов Игоря Малышева.
Концерт запланирован на 15 марта. Вход на него свободный для всех желающих.
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