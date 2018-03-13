Вадим Самойлов рассказал о новой музыке, поездках на Донбасс и отношениях с братом 

— Вадим Рудольфович, на Ваших песнях выросло не одно поколение наверняка, есть и последователи. Можете, глядя на кого-то из молодых музыкантов, сказать: «Эти ребята продолжают традиции Агаты Кристи»? Какое напутствие вы бы им дали? — Если такие ребята и есть, то я бы им посоветовал бросать следовать каким бы то ни было традициям и искать что-то свое. На самом деле никому не нужны вторые «Чиж», «Чай-Ф» или вторая «Агата Кристи». Новая музыка отличается от традиционного формата, который мы называем «русским роком», и вы ее не услышите на рок-радиостанциях. Если же говорить о моих личных предпочтениях, то я бы выделил группу «Самое простое больше число». Это такой сплав электроники, рэпа и какой-то инди-истории. Мне показалось это интересным. — Вы посещали Донбасс, Сирию. Расскажите, пожалуйста, об этих поездках: что Вас побудило к этому, какие самые сильные впечатления были? — Такие концерты оставляют свой след в душе, и пусть опосредованно, но это отражается и в творчестве. Я считаю, что посещение таких мест очень важно. Потому что нужно самому увидеть происходящее, прожить и прочувствовать. Это очень расширяет понимание мира и самой жизни. На Донбассе я просто хотел своими глазами увидеть, чего хотят люди, почему произошло то, что произошло. И я туда периодически езжу и буду ездить. Равно как я с удовольствием поехал бы и на Украину, если бы была такая возможность. И я знаю, что на выступления в наших южных городах — Ростове-на-Дону, Белгороде — часто из Киева зрители приезжают целыми семьями. А еще, когда я выступаю на Донбассе, на массовых мероприятиях, где много тысяч людей, я на каждом концерте предлагаю передать братский привет украинскому народу. И люди всегда с энтузиазмом поддерживают.
— Понимаю, что это тот вопрос, который Вам, наверняка, чаще всего задают, тем не менее, наши читатели интересуются: какие сейчас у вас отношения с братом? — Мы сейчас находимся в таком дистанцированном конфликте друг от друга. При необходимости передаем информацию через адвокатов или через маму. Но мне хотелось бы, чтобы между нами появилась какая-то ясность рано или поздно. Все-таки отношения между старшим и младшим братом — это сложная история, скрытая от всех. И всего полностью мы даже сами, наверное, не понимаем. Но мне бы хотелось прийти к какой-то синергии семейной. Я надеюсь, что это когда-то все-таки произойдет. — Какой самый необычный презент от поклонников вы получали? — Очень сложно вспомнить что-то конкретное, потому что наши поклонники — я не устаю повторять — всегда были и есть очень творческие. Практически на каждом концерте нам дарят какие-то интересные сувениры — портреты, фотоколлажи, какие-нибудь оригинальные торты, сувениры с вышивкой… Всего просто не вспомнить. Кроме того, очень часто происходят какие-то оригинальные флэшмобы на концертах. — Что вас вдохновляет в жизни? — Сама жизнь. Возможность ее проживать, чувствовать. А те вопросы, которые меня сейчас волнуют — что внутри человека, что такое человечество, как нам всем вместе жить. — Что ждет ваших поклонников на концерте в Нижнем Новгороде 17 марта? — В концертной программе я расширил временной период творчества — по сути это биографический проект. Ядром его являются песни «Агаты Кристи», до него идут песни, которые были написаны еще в «доагатовский» период в 86–88 годах, когда мы уже работали с Сашей Козловым, но еще не было в коллективе Глеба. После периода «Агаты» показываем современные новинки. И заканчиваем сетом из золотых хитов «АК».
Ранее мы публиковали интервью с гитаристом группы «Кино» Юрием Каспаряном.