Ещё
Кадеты школы № 1532 организовали концерт
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кадеты школы № 1532 организовали концерт 

Управа района Теплый Стан 13 марта 2018
Фото: Управа района Теплый Стан
Концерт, посвященный Защитникам Отечества и Международному женскому Дню 8 Марта, прошел в здании школы № 1532 по адресу: улица Профсоюзная, дом 156, корпус 6.
Организаторами концерта выступили кадетские классы, сообщается на сайте школы. Программа мероприятия была разнообразной, со сцены звучали стихи и песни, исполнялись хореографические номера, а главным номером стал праздничный флешмоб с участием зрителей.
Концерт удался на славу, зрители наградили юных артистов криками браво и восторженными аплодисментами.
Управа района Теплый Стан: последние новости
Школьники Теплого Стана устроили для своих близких праздничный концерт День правовой помощи детям пройдет в Теплом Стане В библиотеке № 169 состоится очередной мастер-класс
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской6
Тест: это было в фильме или в книге?2
Воробьев после поцелуя с мужчиной: мне хватило яиц48
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?74
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение