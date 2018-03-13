Кадеты школы № 1532 организовали концерт

Концерт, посвященный Защитникам Отечества и Международному женскому Дню 8 Марта, прошел в здании школы № 1532 по адресу: улица Профсоюзная, дом 156, корпус 6.

Организаторами концерта выступили кадетские классы, сообщается на сайте школы. Программа мероприятия была разнообразной, со сцены звучали стихи и песни, исполнялись хореографические номера, а главным номером стал праздничный флешмоб с участием зрителей.

Концерт удался на славу, зрители наградили юных артистов криками браво и восторженными аплодисментами.