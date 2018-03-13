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Концерт «Волшебный звук виолончели» состоится неподалеку от Куркина
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Концерт «Волшебный звук виолончели» состоится неподалеку от Куркина 

Управа района Куркино 13 марта 2018
Фото: Управа района Куркино
Концерт «Волшебный звук виолончели», на котором прозвучат произведения известных композиторов-классиков, состоится 25 март в доме культуры «Алые паруса» на улице Свободы.
— Любители классики услышат произведения Брамса, Рахманинова, Шумана, Шостаковича, Хиндемита, — сообщили в пресс-службе ДК «Алые паруса».
Концерт состоится 25 марта в 17.00. Вход бесплатный, предварительная регистрация на сайте gbuk-g-moskvy-dom-kultury.timepad.ru/event/681359 или по телефону8 (495) 496-36-70.
Адрес дома культуры «Алые паруса»: ул. Свободы, д. 91. (ск)
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