Вадим Репин: «Все время нужно прыгать выше головы»

В хронике фестиваля запечатлены и «легендарные» концерты: например, когда симфонический оркестр новосибирской филармонии и солист Вадим Репин играли премьеру без дирижера — Валерий Гергиев не смог прилететь на концерт. В истории фестиваля была программа, когда скрипачи танцевали на сцене, а оркестр пел, держа в руках инструменты. Вспоминается концерт, когда дуэтом играли учитель и ученик — Захар Брон и Вадим Репин, а также другой дуэт — с Владимиром Спиваковым в сопровождении «Виртуозов Москвы», когда огромный зал филармонии не вмещал желающих, люди сидели на сцене. Среди выдающихся событий фестиваля надо отметить премьеру скрипичного концерта, написанного Афродитой Райкопулу и посвященного Вадиму Репину и сыгранного им под фильм 1927 года «Love» с Гретой Гарбо в главной роли.

А сколько такого «легендарного» еще впереди. Ведь пять лет — это самый первый юбилей, самое начало пути. Вадим Репин и Владимир Спиваков на Транссибирском Арт-Фестивале. Фото: Александр Иванов

В первый юбилей подводить итоги рано, и все же — как развивается фестиваль, соответствует вашим ожиданиям?

Это большая радость для меня, что Транссибирский Арт-Фестиваль растёт и развивается как качественно, так и географически.

Когда мы планировали создать фестиваль, одна из главных идей была — построить мост между Востоком и Западом. Мы мечтали, что подобно тому, как Транссибирская магистраль способствовала превращению Новосибирска в индустриальную, научную и культурную столицу Сибири, так и Транссибирский Арт-Фестиваль обеспечит приток превосходных артистов, наилучших традиций и уникальных достижений в области различных видов искусства.

Наши фантазии всегда были огромны, и мне очень нравится, что они воплощаются в жизнь, нравится их многогранность. Когда строится такого рода проект, то нужно иметь с одной стороны идею и фантазию, с другой стороны — совершенно классную команду единомышленников. И я говорю не о музыкантах. С первого дня у нас с директором фестиваля Олегом Белым состоялся такой тандем, который позволяет постоянно расширять наш кругозор и адаптироваться к любому изменению. За эти годы их было много.

На третий год проведения фестиваля у меня было впечатление, что мы развиваемся намного быстрее, чем планировали. А теперь мы к этому привыкли. И хотя какие-то вещи обгоняют наши представления, но это и придает азарт. Когда бы София Губайдулина могла бы написать для меня персональное произведение! Но это случилось, и раньше, чем я этого ждал, надеялся, планировал. К нам приезжают фантастические артисты. Причем не один раз, и приезжают уже как друзья и единомышленники, а не в гости. Мне кажется, это очень важный момент, доказывающий, что у нас хорошо. И я очень жду и предвкушаю следующую программу.

У нас в Новосибирске, когда я здесь учился, был такой принцип — надо прыгнуть выше головы. Прыгнули? А теперь надо еще выше. Такое вот построение невозможных идей и умение им следовать, ни в какой ситуации не терять азарта, драйва — мне кажется, это одно из наших сильных качеств. Вадим Репин и Захар Брон. Фото: Евгения Буторина

Фестиваль проходит в разных городах и странах, но ключевой точкой, его центром остается Новосибирск?

Да, и мы говорили об этом с первых дней фестиваля. Для меня Новосибирск навсегда останется городом, в котором я родился, где бы я ни жил, он навсегда останется моим домом, городом, местом, где я всегда чувствую свои корни. Здесь живет моя мама. Этот город сформировал меня, и как бы моя судьба ни развивалась, этого уже не изменить. Он действительно для меня очень дорог.

Идея проведения подобного фестиваля витала давно. Но пять лет назад наконец сложились все необходимые условия, и его проведение стало возможным. В Новосибирске был построен большой новый концертный зал, в котором можно проводить концерты любого уровня. В Новосибирской филармонии есть академический симфонический оркестр, который всегда славился уровнем и именем своего создателя Арнольда Каца . Здесь сложилась профессиональная команда, которая успешно реализует все идеи. И большую поддержку фестивалю оказывает правительство Новосибирской области.

Я знаю, что в мире существуют мифы, которые складывались столетиями. Они очень романтичны: что в Сибири медведи по улицам бродят, что Сибирь — лишь место ссылки. Ну, и пусть эти мифы существуют. Но наша задача — создать новый красивый яркий миф. Я надеюсь, что этот фестиваль внесет еще одну составляющую в понимание того, что Новосибирск — это не только географически важный пункт, но и культурный центр. Думаю, этот новый миф привлечет в наш город много интересных гостей. Вадим Репин и директор Транссибирского Арт-фестиваля на посадке яблочной аллеи у филармонии. Фото: Евгения Буторина

За пять лет проведения фестиваля сложились определенные традиции — в его программе всегда есть мировая премьера, обязательно проходят выставки и показы фильмов, каждый музыкант, приезжающий в Новосибирск, проводит мастер-классы. Чем удивит пятый юбилейный фестиваль?

Приглашая артистов, я спрашивал — чем вы больше всего горите? Что вам хочется исполнять? И от ответов мы уже строили нашу программу. Такой подход, на мой взгляд, обеспечит максимально высокий уровень концертов, потому что выступать в них будут звезды, и они будут исполнять то, что им дорого и интересно, а, значит, будут находиться в своей лучшей эмоциональной форме. И я надеюсь, что каждый концерт приносит удовольствие и артистам и зрителям.

Я очень благодарен, что на открытие приехал Кент Нагано . Он стоял за пультом первого концерта первого фестиваля, и он же открыл пятый юбилейный фестиваль.

Одно из наших приоритетных направлений — мировые премьеры. И в этом году их будет рекордное количество. К примеру, 29 марта впервые прозвучит концерт для скрипки с оркестром композитора Андрея Молчанова . Его я сыграю вместе с известным скрипачом Антоном Бараховским — бывшим новосибирцем, а ныне концертмейстером симфонического оркестра Баварского радио. Я давно уговаривал Антона приехать на родину и очень рад, что в этом году он сумел отказаться от ряда других предложений ради участия в нашем фестивале.

Еще одну премьеру — пьесу «Koberia» Алексея Игудесмана для двух скрипок и камерного оркестра мы сыграли с корейским камерным оркестром Sejong Soloists, который стал одним из почетных послов Олимпиады в Пхенчхане. 19-го марта сочинение прозвучит в Москве.

Всемирно известный скрипач Гидон Кремер на фестивале впервые исполнит свое переложение музыки Мечислава Вайнберга — одного из крупнейших композиторов XX века, имя которого возвращается из забвения в последние годы. Вадим Репин. Фото: Евгения Буторина

Мы гордимся такой большой программой, которую смогли представить. В Новосибирске фестиваль завершится двумя спектаклями Большого театра «Дама с камелиями». Это уникальное событие, поскольку Большой театр очень давно не гастролировал по России, и Новосибирск станет первым городом, куда в полном составе будет вывезен этот спектакль.

Традиционно пройдут мастер-классы — известные музыканты проводят их уже второй год для учеников музыкальных школ Новосибирска. Юные таланты примут участие и в концертах. Мы надеемся, что это будет для них хорошим стимулом.

Пятый юбилейный фестиваль закончится, а что дальше?

Я человек скромный, по крайней мере, стараюсь быть таковым. Но мне кажется, что реакция наших гостей, которые даже несколько ревностно относятся к тому, что не сразу на все фестивали их приглашают — это один из самых больших комплиментов нашему фестивалю. Я надеюсь, что и в этом году всем будет очень интересно, и будут моменты откровения и счастья общения с музыкантами, с артистами других видов искусств.

Я рад, что наши концерты имеют успех, даже ажиотаж. Люди просили билеты на концерты, и это тоже один из главных комплиментов. Последнюю пару лет не было дня, чтобы какую-то часть времени я не посвящал фестивалю — новым задачам, проблемам, идеям. Размах фестиваля за последние годы разросся. И я уже очень жду и предвкушаю следующую программу, мы уже начинаем работать над VI Транссибирским Арт-фестивалем.