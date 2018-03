Умер гитарист группы The Ventures 

Скончался гитарист группы The Ventures Ноки Эдвардс, сообщает Billboard. Ему было 82 года.

Американский музыкант умер после осложнений, вызванных операцией на бедре.

Группа The Ventures занималась инструментальной музыкой. Она записала несколько десятков альбомов. Среди их хитов — собственные версии песен Walk—Don't Run, Hawaii Five-O, Perfidia.

Коллектив называли «прототипом гитарных рок-групп». Одним из поклонников The Ventures был участник The Beatles Джордж Харрисон . В 2008 году The Ventures были включены в Зал славы рок-н-ролла.