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Канье Уэст вернулся к работе. С ним и Трэвис Скотт
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Канье Уэст вернулся к работе. С ним и Трэвис Скотт 

Peopletalk 13 марта 2018
Фото: Peopletalk
Последний альбом Канье Уэста (40) The Life of Pablo вышел в 2016 году. Над ним рэпер работал в сотрудничестве с Chance the Rapper (24), Рианной (30), Кендриком Ламаром (30) и многими другими, а запись пластинки проходила в различных локациях от Италии до Лос-Анджелеса.
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Из альбома, кстати, мы узнали, что Канье «сходит с ума» и принимает антидепрессанты. В треке Feedback он поет: «Я долгое время был не в себе. Назови хоты бы одного гения, который не был бы безумцем».
Однако уже через год у рэпера случился еще один нервный срыв. Это произошло после того, как на его жену Ким (37) напали вооруженные грабители в Париже. Тогда, по слухам, их брак просто трещал по швам.
Но, кажется, сейчас все наладилось, да и Канье потихоньку возвращается к работе. Похоже, для него стало привычкой уезжать в небольшие путешествия для записи альбома. Так, Уэст отправился в горы штата Вайоминг вместе с Трэвисом Скоттом (25) (видимо, решил использовать семейные связи для творчества), рэпером Кинг Луи (30), The Dream (40) и продюсером Джеффом Баскером. Кстати, судя по фотографиям фанатов, Ким тоже присоединилась к мужу в поездке.
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Пока нет никакой информации о дате релиза, но, по словам инсайдеров, работа идет очень активно.
Молодец, Канье!
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kane-uest-vernulsya-k-rabote-s-nim-i-trevis-skott/
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