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The Rasmus — «Твоему Бро»: О дайвинге во Владивостоке, саунах и гастролях с Элисом Купером
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The Rasmus — «Твоему Бро»: О дайвинге во Владивостоке, саунах и гастролях с Элисом Купером 

Tvoybro.com 13 марта 2018
Фото: Tvoybro.com
О коллективе The Rasmus весь мир услышал в 2003 году, с появлением прорывного сингла «In the Shadows» и последовавшего за ним альбома «Dead Letters». Сингл правил чартами (включая 3-е место в Англии), альбом продался тиражом в 2 млн экземпляров — для финской четверки это был самый большой успех. Однако The Rasmus существовали задолго до этого и прекрасно существуют после. Группа никогда не прекращала свою деятельность, постоянно гастролировала, выпускала пластинки и развивала звучание, вплетая в свой альтернативный поп-рок элементы дабстепа и синти-попа. Новейший альбом The Rasmus «Dark Matters» увидел свет осенью 2017 года, весь грядущий год группа проведет в гастролях в его поддержку. Незадолго до старта большого российского турне, включающего выступление в светлогорском «Янтарь холле» 10 апреля, «Балтийский Бродвей» связался с участниками группы, вокалистом Лаури Юлененом и басистом Ээро Хейноненом.
Концерт The Rasmus состоится 10 апреля в светлогорском «Янтарь холле»., Фото: предоставлены организаторами
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