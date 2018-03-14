Швейцарцы научили робопса ANYmal ритмично «зажигать» под музыку

Швейцарские робототехники из Высшей технической школы Цюриха, разработавшие четвероногого робота ANYmal, обучили своего подопечного новым трюкам. Обновленное программное обеспечение машины позволяет ей танцевать под музыку. Робот при этом не просто производит заданную последовательность действий, он анализирует темп музыки и старается синхронизировать с ним свои движения.

О роботе ANYmal мы писали в прошлом году. На самом деле четвероногая машина была разработана за несколько лет до этого, однако на «доведение ее до ума» потребовалось еще какое-то время. В целом ANYmal похож на других роботов, разрабатывающихся другими компаниями, например, той же Boston Dynamics. Правда швейцарский робопес гораздо легче своих американских собратьев. Его вес составляет всего около 30 килограммов против 110 килограммов у BigDog от Boston Dynamics.

Роботы с таким строением имеют большую проходимость и способны передвигаться по сложной поверхности. За движения ANYmal отвечают 12 электромоторов, за счет которых он может двигать ногами практически в любом направлении. Также в нем установлен аккумулятор для автономной работы в течение двух часов.

Схема одной из модификаций робота ANYmal

Ранее разработчики демонстрировали, как робот умеет передвигаться по лесам, трубам и даже взбираться на крутые лестницы, но теперь они нашли ему менее серьезное применение. ANYmal научили танцевать под музыку. Для этого инженеры написали программное обеспечение, которое анализирует музыку в реальном времени и определяет ее темп. После этого робот подбирает подходящий шаблон движений из базы данных, подстраиваясь под этот темп. Во время танца робот постоянно синхронизирует свои движения с музыкой. При смене музыкальных мотивов меняются и движения машины. Конечно же, с учетом общей ограниченности движений и пластики.

http://www.youtube.com/watch?v=kHBLaw5nfzk