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IOWA выпустила новый клип «Падай»
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IOWA выпустила новый клип «Падай» 

Собака 13 марта 2018
Фото: Собака
Группа IOWA выпустила новый клип про дружбу и любовь на песню «Падай». Музыканты отправились встречать весну на Тенерифе, где заодно сделали новое видео. Режиссером клипа стал Иван Трояновский, и при съемках не было использованы ни декорации, ни компьютерная графика — только живописные виды острова.
Ранее у солистки IOWA Кати Иванчиковой и солиста американской рок-группы System of a Dowm Сержа Танкяна вышел совместный клип на песню «Прекрасный день, чтобы умереть» (A fine morning to die), ставшей заглавной музыкальной темой к российской картине «Легенда о Коловрате».
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