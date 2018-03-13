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В Белгороде впервые прозвучит знаменитая кантата Stabat Mater Джоаккино Россини
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В Белгороде впервые прозвучит знаменитая кантата Stabat Mater Джоаккино Россини 

Собака 13 марта 2018
Фото: Собака
16 марта в 19:00 в Большом зале Белгородской государственной филармонии пройдет концерт «Музыкальные открытия». С симфоническим оркестром под управлением Дмитрия Филатова и камерным хором (главный дирижер Елена Алексеева) выступят заслуженный артист России, солист Большого театра Петр Мигунов (бас), студент Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского Олег Куликов (тенор), а также лауреаты международных конкурсов Галина Зольникова (сопрано), Оксана Никитина (меццо-сопрано).
Впервые в Белгороде прозвучит знаменитая кантата Stabat Mater Джоаккино Россини — мэтра оперного жанра. Это сложнейшее для исполнителей крупное духовное сочинение стало вершиной творчества композитора. Произведение написано на средневековый текст, исполняется на латинском языке.
В программе концерта также сюита из музыки к комедии У. Шекспира «Сон в летнюю ночь» Феликса Мендельсона и оркестровая пьеса Альфреда Шнитке « (Не) сон в летнюю ночь», сообщает пресс-служба Белгородской филармонии.
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