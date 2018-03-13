В институте музыки имени Шнитке провели девятичасовой концертный марафон

В концертном зале Московского государственного института музыки (МГИМ) имени Шнитке прошел концерт-марафон «От полудня до полуночи».

— Кафедра cтрунно-смычкового искусства при поддержке кафедры фортепианного искусства посвятила это уникальное музыкальное событие 100-летнему юбилею института. В концерте, который длился с тремя антрактами почти девять часов, приняли участие практически все профессора и педагоги кафедры струнно-смычкового искусства, а также лучшие студенты, — рассказали в пресс-службе МГИМ имени Шнитке.

В течение многочасового концертного представления на сцене прозвучали шедевры мировой классической камерной музыки для различных составов инструментов. По отзывам публики и руководства института, музыкальный марафон прошел с большим успехом и стал одним из самых ярких эпизодов в праздновании столетия учебного заведения. (вт)