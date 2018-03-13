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На фестивале Park Live в Парке Горького выступит Иван Дорн
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На фестивале Park Live в Парке Горького выступит Иван Дорн 

РИА Новости 13 марта 2018
Фото: РИА Новости / Валерий Мельников
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Певец Иван Дорн выступит на фестивале Park Live, который пройдет в московском Парке Горького с 27 по 29 июля, сообщает пресс-служба мероприятия во вторник.
"Ivan Dorn выступит на одной сцене с Дэвидом Геттой и Sofi Tukker 27 июля в Парке Горького!", — говорится в сообщении.
Также на фестивале выступят Gorillaz, Massive Attack, Bonobo, Tricky, Young Fathers и Little Dragon.
Фестиваль Park Live пройдет в Москве в шестой раз. В этом году он впервые продлится три дня. В разные годы в нем принимали участие известные зарубежные и российские коллективы и исполнители, в том числе Muse, Red Hot Chili Peppers, Lana Del Rey, System Of A Down, Three Days Grace, Limp Bizkit, The Killers, Deftones, Die Antwoord, Paramore, Земфира, «Мумий Тролль».
Иван Дорн приобрел известность благодаря таким хитам, как «Стыцамэн», «Бигуди», «Северное сияние». Первый сольный альбом под названием «Co\'N\'Dorn» он презентовал в 2012, второй — «Randorn» — два года спустя. Дорн неоднократно становился номинантом и лауреатом музыкальных премий, среди которых премия Муз-ТВ, RU.TV и других. В прошлом году он выпустил новый альбом «Open the Dorn».
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