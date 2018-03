На фестивале Park Live в Парке Горького выступит Иван Дорн 

Также на фестивале выступят Gorillaz, Massive Attack, Bonobo, Tricky, Young Fathers и Little Dragon.

Фестиваль Park Live пройдет в Москве в шестой раз. В этом году он впервые продлится три дня. В разные годы в нем принимали участие известные зарубежные и российские коллективы и исполнители, в том числе Muse, Red Hot Chili Peppers, Lana Del Rey , System Of A Down, Three Days Grace, Limp Bizkit , The Killers, Deftones, Die Antwoord, Paramore, Земфира, «Мумий Тролль».