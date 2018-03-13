Юные «Лидерцы» дали концерт «Тюльпановый март»

В центре «Лидер», который находится в районе Черемушки, на улице Архитектора Власова, дом 7, корпус 3, состоялся праздничный концерт «Тюльпановый март», посвященный Международному женскому дню.

Вели концерт юные журналисты из объединения «Поколение СМИ». В концерте участвовали обучающиеся по классу фортепиано, гитары и вокала. Они исполняли произведения русских и зарубежных композиторов, джазовую и современную музыку.

«Концерт получился интересным, разнообразным и доставил много радостных мгновений всем слушателям. А особенно — мамам, бабушкам и педагогам, которых юные артисты поздравили со сцены с 8 марта своим ярким исполнением музыкальных номеров», — добавляет пресс-служба «Лидера».