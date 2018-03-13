Первый Всероссийский театральный фестиваль «Шиповник»

С 5 по 10 мая 2018 года в Московском международном Доме музыки пройдет Первый Всероссийский театральный фестиваль «Шиповник». В мероприятии примут участие детские театральные коллективы со всей страны. В течение пяти фестивальных дней жюри-наставники будут развивать творческий потенциал одаренных детей.

Фестиваль «Шиповник» поможет выявить и поддержать талантливых детей со всей России, познакомит участников с новыми тенденциями и направлениями в различных областях искусства и даст возможность знакомиться, обмениваться мнениями и вступать в диалог с членами жюри.

С 6 по 8 мая участники совместно с профессиональными наставниками будут готовить конкурсные номера и продемонстрируют их на сцене Московского международного Дома музыки

9 мая по итогам финальных выступлений Гала-жюри определит победителей в многочисленных номинациях Первого Всероссийского театрального фестиваля «Шиповник».

В дополнительную программу фестиваля войдут: киноквест; спортивные соревнования на велосипедах, гироскутерах и сигвеях; фотоконкурсы; встречи с популярными видеоблогерами; мастер-классы профессионалов в области театрального искусства, кино и телевидения; флешмоб на ВДНХ; дискотека на коньках на Ледовой арене «Морозово» и многое другое.

В рамках фестиваля будет организован благотворительный аукцион. Средства, вырученные на аукционе, пойдут в фонд помощи детям, страдающим онкологическими заболеваниями.

Заявки на участие в Первом Всероссийском театральном фестивале «Шиповник» принимаются на сайте до 01 апреля 2018 года.