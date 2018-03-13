В Хорошево-Мневниках выступит ансамбль «Русская рапсодия» 

В Хорошево-Мневниках в пятницу, 16 марта, состоится концерт ансамбля «Русская рапсодия».
— Ансамбль «Русская рапсодия» — это объединение солистов Московского музыкального общества. На сцену выйдут Евгений Волчков (домра), Ирина Перепечина (домра-альт), Павел Лукоянов (гусли), Александр Белогуров (баян), Алексей Воробьев (балалайка-контрабас). Художественный руководитель ансамбля — Евгений Волчков, — рассказали в администрации детской музыкальной школы имени Андреева.
Начало концерта в 18.00, вход для всех желающих свободный. Адрес проведения: улица Живописная, дом 1 (концертный зал ДМШ имени Андреева).