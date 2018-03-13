Ещё
В Хорошево-Мневниках выступит ансамбль «Русская рапсодия»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Хорошево-Мневниках выступит ансамбль «Русская рапсодия» 

Префектура СЗАО города Москвы 13 марта 2018
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В Хорошево-Мневниках в пятницу, 16 марта, состоится концерт ансамбля «Русская рапсодия».
— Ансамбль «Русская рапсодия» — это объединение солистов Московского музыкального общества. На сцену выйдут Евгений Волчков (домра), Ирина Перепечина (домра-альт), Павел Лукоянов (гусли), Александр Белогуров (баян), Алексей Воробьев (балалайка-контрабас). Художественный руководитель ансамбля — Евгений Волчков, — рассказали в администрации детской музыкальной школы имени Андреева.
Начало концерта в 18.00, вход для всех желающих свободный. Адрес проведения: улица Живописная, дом 1 (концертный зал ДМШ имени Андреева).
Префектура СЗАО города Москвы: последние новости
В Хорошево-Мневниках исполнят музыку XIX и XX веков В доме культуры Северного Тушина пройдет концерт «Волшебный звук виолончели» Гусляры из Строгина завоевали Гран-при фестиваля «Тимоня»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской6
Тест: это было в фильме или в книге?2
Воробьев после поцелуя с мужчиной: мне хватило яиц
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?74
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение