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Клуб «Ретро» провёл бал в честь женщин
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Клуб «Ретро» провёл бал в честь женщин 

Вестник Бутова 13 марта 2018
Фото: Вестник Бутова
Бал, посвящённый Международному женскому дню, прошёл в воскресенье, 11 марта. А собрались дамы и кавалеры в Центре «Эврика-Бутово».
Танцевальный праздник начался с поздравления участниц весеннего бала. В этот день гости бала узнали и об истории Международного женского дня.
Участники праздника, одетые в бальные наряды, исполнили исторические бальные танцы, а также спортивные танцы в жанрах «стандарт» и «латино».
Звуки давних мелодий сменялись музыкой наших дней. Но под любую музыку у участников бала настроение было самое что ни на есть праздничное.
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