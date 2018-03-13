Клуб «Ретро» провёл бал в честь женщин

Бал, посвящённый Международному женскому дню, прошёл в воскресенье, 11 марта. А собрались дамы и кавалеры в Центре «Эврика-Бутово».

Танцевальный праздник начался с поздравления участниц весеннего бала. В этот день гости бала узнали и об истории Международного женского дня.

Участники праздника, одетые в бальные наряды, исполнили исторические бальные танцы, а также спортивные танцы в жанрах «стандарт» и «латино».

Звуки давних мелодий сменялись музыкой наших дней. Но под любую музыку у участников бала настроение было самое что ни на есть праздничное.