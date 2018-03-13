На «Ангеловом острове» в Митине стартовал окружной фестиваль «Карапуз»

Во Дворце творчества детей и молодежи «Неоткрытые острова» по адресу: Ангелов переулок, дом 2, корпус 2 стартовал традиционный окружной фестиваль детского творчества «Карапуз». В этом году дошколята покажут свои таланты в трех номинациях: вокально-инструментально-хореографический конкурс «Музыкальный карапуз»; театральный конкурс «Сам себе артист»; конкурс изобразительного искусства «Разноцветный мир». На фестиваль подано более 400 заявок.

— В первый день на сцену вышли танцевальные коллективы и вокалисты. Жюри оценивало не только качество исполнения номеров, но и костюмы, умение вести себя на публике. Все участники получили памятные значки и дипломы. Победителей жюри будет определять после завершения фестиваля, — рассказали в администрации Дворца.

Фестиваль продлится до 15 марта. (ср)