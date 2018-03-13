«Французское барокко» откроет мир старинной музыки

17 марта в Концертном зале им. Чайковского в рамках V Международного фестиваля вокальной музыки "Опера Априори" состоится концерт "Французское барокко". Стефани д'Устрак — французское меццо-сопрано — выступит с Московским камерным оркестром "Musica Viva" под управлением Народного артиста России Александра Рудина . Прозвучат арии из опер французских композиторов XVII-XVIII веков — Жан-Батиста Люлли, Андрэ Кампра, Марк-Антуана Шарпантье, Жан-Филиппа Рамо и арии из французской (парижской) версии оперы немецкого композитора XVIII века Кристофа Виллибальда Глюка "Орфей и Эвридика".

Московский камерный оркестр "Musica Viva", "коронованный" в релизах фестиваля orchestra in residence, и его художественный руководитель Александр Рудин второй раз выйдут на московскую сцену с примадонной барочного репертуара, французской меццо-сопрано Стефани д'Устрак. На I фестивале "Опера Априори" в 2014 году певица и ее русские партнеры, Александр Рудин и его камерный оркестр, представили произведения французского композитора Гектора Берлиоза. Его кантата "Смерть Клеопатры" и вокально-симфонический цикл "Летние ночи" прозвучали в программе первого фестивального опыта "Оперы Априори". Фото: oxid.ru Маэстро Александр Рудин в преддверии новой творческой встречи со Стефани д'Устрак в своем интервью вспоминает: "Она привезла тогда замечательную французскую программу из произведений Берлиоза, не исполнявшуюся в России. Состоялись московские премьеры "Смерти Клеопатры" и "Летних ночей". Мы еще включили инструментальную сюиту из балета "Коппелия" Лео Делиба в тот концерт. Эта программа была невероятно интересная. Во-первых, не всегда по собственной инициативе и собственному желанию скомпонуешь так сочинения в концерте. А присутствие такого специалиста-вокалиста, как Стефани, кто в стиле и так проникновенно мог спеть эту музыку, превратило для нас фестивальный "заказ" в концерт, удивительным образом легший нам на "душу". Мы играли, я дирижировал именно ту программу, которую я и сам бы с удовольствием сформировал. Стефани очень милая, открытая, доброжелательная, толерантная, как и большинство, я бы сказал, хороших исполнителей, в частности, европейских. У нее есть свое видение музыки, представление о взаимодействии с оркестором. Это видение есть у любого хорошего солиста, не важно барочного или не барочного. Чем интереснее исполнитель, с которым сотрудничаешь, тем большему можно научиться. Конечно, учишься всегда. Стефани точно знает, что она хочет. Ей даже не нужно просить сделать нас что-то. Это и так понятно, исходя из ее исполнения. Мы находим общий язык, тоже иногда что-то предлагаем, придумываем по ходу репетиций. "

Теперь уже творческий завсегдатай фестиваля Московский камерный оркестр "Musica Viva" пять лет назад открывал Международный фестиваль "Опера Априори", выступая в программе "От барокко до Моцарта" с Юлией Лежневой. На II фестивале Александр Рудин и его музыканты сотрудничали с контратенором Андреасом Шоллем, представляя Кантаты Иоганна Себастиана Баха. Стефани д`Устрак. Фото: Ира Полярная

"За эти годы я дирижировал не все концерты фестиваля. И очень хорошо, что это связано не только со мной, но и с другими дирижерами. Прошлогодний проект с Максимом Емельянычевым и Франко Фаджоли . Замечательный проект с финским пианистом, дирижером и композитором Олли Мустоненом. Удивительное сопоставление двух маленьких опер в его концерте "Кащей Бессмертный" Римского-Корсакова и российская премьера оперы Сибелиуса "Дева в башне". И "Кащея"-то мало играют. Одна из самых интересных опер Римского-Корсакова, написаная в XX веке, смотрящая в будущее музыка, но не "ходовая". А уж неизвестный Сибелиус впервые прозвучал на фестивале. Недавно мы встретились в Москве с Олли. Он с удовольствием вспоминал свое дирижирование этими сочинениями. Вообще, фестиваль "Опера Априори" — это всегда высококлассные певцы, находящиеся на пике своей формы, прекрасные специалисты и в области барокко, и не только. У нас в России тоже есть такие специалисты, знатоки барокко, в частности. Последние десятилетия здесь это развивается, появляются замечательные музыканты, и певцы, и превосходные инструменталисты. К сожалению, многие из них предпочитают находить приложение своим талантам за границами России. Здесь еще не сформирована почва для концертной деятельности, направленной на барочную сферу, барочную область музыки. Да, есть много чего, но все происходит от случая к случаю. Вот даже московская филармония делает барочные проекты, ориентируясь на приглашенных артистов. И это всегда интересно, есть чему поучиться, повод подготовить программу, которую так просто кто-то может и не заказать. Более того, не одобрить. Например, Елена Харакидзян, организатор фестиваля "Опера Априори", сама рискует, делая концерты на свой страх и риск. Она планирует все загодя, составляет программы на свой вкус, на свое видение будущих концертов. Ее программы очень интересные, но в них есть доля авантюризма. Имею в виду, они не всегда стопроцентно привлекательны для широкой публики, а рассчитаны на знающую, понимающую аудиторию, на интересующегося слушателя. Но в целом сформировался свой фестивальный слушатель, люди ходят, зал полный, и, безусловно, есть всегда общественный резонанс после фестивальных концертов. Что касается нашего коллектива, то как раз эти "заказные" концерты фестиваля "Опера Априори" из тех, которые всегда отвечают нашим творческим устремлениям и вкусам.

Возможно, этот фестиваль и является той каплей, которая в конце концов "додолбит камень", и у нас в Москве, России такого рода концертная деятельность будет представлена регулярно. И расширится сфера приложения сил не только для известных прекрасных заграничных исполнителей, которых, конечно, нужно приглашать, но и для своих тоже.