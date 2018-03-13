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Умер известный рэпер
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Умер известный рэпер 

Газета.Ru 13 марта 2018
Фото: Газета.Ru
Умер рэпер Крэйг Мак, известный по хиту Flava in Ya Ear. Об этом сообщает Variety.
Музыканту было 47 лет.
Мак скончался у себя дома в Уолтерборо (Южная Каролина). По имеющимся данным, смерть наступила от естественных причин.
Рэпер сотрудничал с лейблом Bad Boy Records Шона «Дидди» Комбса. Песня Flava in Ya Ear была номинирована на премию «Грэмми» в 1995 году. Еще одним хитом стал трек Get Down.
Вскоре после выхода второго альбома в 1997-м Мак ушел из рэпа ради религии. В последующие годы рэпер вновь попытался заняться музыкой.
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