Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры

«Забирай меня скорей, увози за сто морей, и целуй меня везде, 18 мне уже», — пел Сергей Жуков. «Ласточка-Ласточка, ты передай привет, этому мальчику в его 18 лет», — сладко выдавала в микрофон Наташа Королева. «Дети, вашей маме снова 17, вы просто поверьте, а поймете потом», — выводил фронтмен группы «Чайф» Владимир Шахрин.

Впрочем, чего же мы только о годах? Знаменитая «5 минут» из кинофильма «Карнавальная ночь» — тоже содержит числа. И кажется, что все так просто, потому что эти композиции мы, конечно же, знаем наизусть. А угадаете ли вы, какие числа пропущены в знаменитых песнях прошлых лет? Пройдите наш легкий тест — и узнаете!