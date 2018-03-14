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Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры
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Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры 

Рамблер 14 марта 2018
Фото: Кадр из фильма «Женщина, которая поет»
«Забирай меня скорей, увози за сто морей, и целуй меня везде, 18 мне уже», — пел Сергей Жуков. «Ласточка-Ласточка, ты передай привет, этому мальчику в его 18 лет», — сладко выдавала в микрофон Наташа Королева. «Дети, вашей маме снова 17, вы просто поверьте, а поймете потом», — выводил фронтмен группы «Чайф» Владимир Шахрин.
Впрочем, чего же мы только о годах? Знаменитая «5 минут» из кинофильма «Карнавальная ночь» — тоже содержит числа. И кажется, что все так просто, потому что эти композиции мы, конечно же, знаем наизусть. А угадаете ли вы, какие числа пропущены в знаменитых песнях прошлых лет? Пройдите наш легкий тест — и узнаете!
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