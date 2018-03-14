«Музыка весны» прозвучала в клубе «Огонек» на Зеленоградской

В честь Международного женского дня в клубе «Огонек» района Ховрино представили музыкально-поэтическую композицию «Музыка весны». Об этом сообщается на сайте учреждения культуры.

«Мальчики и девочки поздравили своих мам и бабушек и подарили самое важное — свое внимание и участие. Клуб «Огонек» также поздравляет всех женщин с праздником! Пусть тепло поселится в ваших домах и душах. Пусть красота природы вдохновляет. А начало весны символизирует начало чего-то очень желанного и прекрасного в Вашей жизни!», — говорится в сообщении.

Напомним, клуб «Огонек» находится по адресу: ул. Зеленоградская, д. 33А. (то)