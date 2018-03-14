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«Музыка весны» прозвучала в клубе «Огонек» на Зеленоградской
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«Музыка весны» прозвучала в клубе «Огонек» на Зеленоградской 

Управа района Ховрино города Москвы 14 марта 2018
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
В честь Международного женского дня в клубе «Огонек» района Ховрино представили музыкально-поэтическую композицию «Музыка весны». Об этом сообщается на сайте учреждения культуры.
«Мальчики и девочки поздравили своих мам и бабушек и подарили самое важное — свое внимание и участие. Клуб «Огонек» также поздравляет всех женщин с праздником! Пусть тепло поселится в ваших домах и душах. Пусть красота природы вдохновляет. А начало весны символизирует начало чего-то очень желанного и прекрасного в Вашей жизни!», — говорится в сообщении.
Напомним, клуб «Огонек» находится по адресу: ул. Зеленоградская, д. 33А. (то)
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