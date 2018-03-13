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Музыканты из Троицка выступят на фестивале «Хоровая весна — 2018»
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Музыканты из Троицка выступят на фестивале «Хоровая весна — 2018» 

Префектура ТиНАО города Москвы 13 марта 2018
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: Троицкая ДШИ  Коллектив «Радость» из городского округа Троицк примет участие в Московском фестивале «Хоровая весна — 2018».
— Первое прослушивание прошло 4 марта на сцене Московской городской детской музыкальной школы имени Сергея Прокофьева. Теперь наши ребята готовятся к следующим этапам. Известно, что состоятся 18 и 25 марта. Согласно правилам фестиваля, каждый коллектив должен представить несколько номеров: классическое произведение отечественного или зарубежного композитора и русскую народную песню, — прокомментировали сотрудники Троицкой Детской школы искусств.
Отметим, что в состав младшего хорового коллектива «Радость» вошли более 20 человек.
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