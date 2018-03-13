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Юные вокалисты музыкальной школы на Северном бульваре выступили с отчетным концертом
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Юные вокалисты музыкальной школы на Северном бульваре выступили с отчетным концертом 

Управа района Отрадное 13 марта 2018
Фото: Управа района Отрадное
Учащиеся класса академического сольного пения детской музыкальной школы имени Гречанинова, в минувшую пятницу, 9 марта, выступили с отчетным концертом «Весеннее настроение». Об этом сообщили в администрации учреждения.
-В отчетном концерте классов академического сольного пения прозвучали произведения русской и европейской вокальной музыки XVII — XXI веков, а также народные песни разных стран, — рассказали в администрации школы.
Отметим, что в течение марта учащиеся разных отделений этой музыкальной школы дают отчетные концерты, которые могут посетить все желающие. С подробным расписанием программ можно ознакомиться на официальном сайте учреждения. (ип)
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