Юные вокалисты музыкальной школы на Северном бульваре выступили с отчетным концертом

Учащиеся класса академического сольного пения детской музыкальной школы имени Гречанинова, в минувшую пятницу, 9 марта, выступили с отчетным концертом «Весеннее настроение». Об этом сообщили в администрации учреждения.

-В отчетном концерте классов академического сольного пения прозвучали произведения русской и европейской вокальной музыки XVII — XXI веков, а также народные песни разных стран, — рассказали в администрации школы.

Отметим, что в течение марта учащиеся разных отделений этой музыкальной школы дают отчетные концерты, которые могут посетить все желающие. С подробным расписанием программ можно ознакомиться на официальном сайте учреждения. (ип)