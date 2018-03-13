В детской музыкальной школе на Живописной сыграет ансамбль «Русская рапсодия» 

В детской музыкальной школе имени Андреева на Живописной улице пройдет концерт ансамбля «Русская рапсодия».
— Для зрителей выступят Евгений Волчков (домра), Ирина Перепечина (домра-альт), Павел Лукоянов (гусли), Александр Белогуров (баян), Алексей Воробьев (балалайка-контрабас). Художественный руководитель ансамбля — Евгений Волчков, — рассказали в администрации детской музыкальной школы имени Андреева.
Концерт пройдет 16 марта в 18.00, вход свободный. Адрес ДМШ имени Андреева: улица Живописная, дом 1 (концертный зал). (вт)