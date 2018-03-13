Мультфильм Анжелины Джоли про афганскую девочку покажут в Москве

На фестивале ирландского кино в Москве, который пройдет с 14 по 25 марта покажут мультфильм «Добытчица», продюсером которого стала Анжелина Джоли . Работа была номинирована на Золотой Глобус и Оскар-2018.

Действие мультфильма происходит в Афганистане, где маленькая девочка Парвана храбро защищает свою семью, черпая силу и надежду из выдуманного мира. «В мире есть несколько мест, где быть маленькой девочкой сложнее; где барьеры между девочками, их мечтами и их правами очень высоки и несут в себе много боли…» — говорит Джоли, добавляя, что история также подчеркнула «глубокое смирение, богатую культуру и доброту людей» в Афганистане. «Это не просто история про Афганистан. Это история о нашем времени и история о мире, в котором права женщин остаются центральным нерешенным вопросом современности».

Также детей на ирландском фестивале ждут показы короткометражных мультфильмов от студии Brown Bag Films, спектакли и концерт! 18 марта в Центральном Доме Художника с утра до вечера пройдет большая семейная программа: 12:00 и 13:30 — Кукольный спектакль «Волшебный кубок Финвары» по ирландской народной сказке (3+) покажет театр «Сундучок сказок» — два показа на ограниченное количество зрителей! 15:00 — Концерт ирландской музыки специально для детей (3+) — музыканты Blind Harper подробно расскажут, о чем и на чем играют ирландскую музыку, а в конце пригласят всех детей на сцену потрогать волынку, бойран, ирландские флейты и другие необычные инструменты. 17:00 — Музыкальный спектакль «Кентервильское приведение» (7+) по Оскару Уайлду на английском языке в исполнении театра Flying Banana. Только один показ, количество мест ограничено!

Программа фестиваля и билеты можно найти здесь.