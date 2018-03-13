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В галерее «На Каширке» научат игре на гитаре и вокалу
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В галерее «На Каширке» научат игре на гитаре и вокалу 

Управа района Нагатино-Садовники города Москвы 13 марта 2018
Фото: Нагатино-Садовники
Набор в студии «Эстрадный вокал» и «Гитара» объявили в галерее «На Каширке». Дети старше 6 лет и взрослые смогут быстро освоить базовые навыки игры на музыкальных инструментах, познакомиться со своим голосом и выстроить свой собственный репертуар. В этом посетителям выставочного зала поможет Дарья Никонова, лауреат всероссийских и международных конкурсов, фестивалей Франции, Германии и Чехии.
«На уроках всех воспитанников студии ждет обучение вокалу и игре на гитаре, нахождение «собственного звучания» по авторской методике, реализация творческих идей, подготовка музыкальных номеров, выступления на концертах и конкурсах и даже сотрудничество с другими музыкантами», — отметили в галерее «На Каширке».
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