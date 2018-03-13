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Николай Басков даст концерт в Петербурге
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Николай Басков даст концерт в Петербурге 

АиФ Санкт-Петербург 13 марта 2018
Фото: АиФ Санкт-Петербург
14 марта в Петербурге в БКЗ «Октябрьский» состоится концерт народного артиста России Николая Баскова. Он представит свою новую яркую программу, центром которой станет шоу «Игра».
Это настоящее театрализованное представление, где соединились вокал и хореография, пантомима и акробатика, уникальные эффекты и технологии. Об уровне говорит и то, что подготовка продолжалась больше года. Для организации праздника Николай пригласил режиссера Алексея Сеченова, известного по церемонии открытия Всемирной Универсиады, чемпионата Европы по художественной гимнастике, Российской национальной музыкальной премии, других масштабных мероприятиях.
Над созданием костюмов работали художники-модельеры Валентин Юдашкин и Владимир Середин. В основе постановки — оригинальное действие из шести глав: «Маскарад», «Поиск», «Театр», «Империя», «Варьете» и «Триумф». Каждая переносит зрителей в свою уникальную атмосферу, ну а объединяет всё говорящая Маска — квинтэссенция Артиста. Именно Маска ведет с публикой разговор на протяжении всего концерта: размышляет об отношениях с миром и зрителем, славе и вечности, власти, сомнениях, страхах, вере и любви.
На концерте прозвучат и новые хиты, и полюбившиеся разным поколениям эстрадные композиции, шутливые и гротескные песни, дуэты, лирические номера и шедевры мировой классики. Начало концерта в 19.00.
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