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«Евровидение-2018»: Русская эстонка в Португалии споет по-итальянски
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«Евровидение-2018»: Русская эстонка в Португалии споет по-итальянски 

Teleprogramma.pro 13 марта 2018
Фото: Teleprogramma.pro
В Лиссабоне, где в этом году пройдет «Евровидение», певица представит Эстонию, потому что там она родилась, но родители ее русские. Элина — оперная вокалистка, телеведущая и модель. Родилась в Таллине и на протяжении 16 лет пела в хоре «Радуга». Потом окончила Таллинский французский лицей и продолжила учиться в Музыкальной школе им. Георга Отса и в Институте искусств Таллинского университета. В 2016 году получила степень магистра по специальности «академический вокал» в Эстонской академии музыки и театра. Девушка обладает классическим оперным сопрано, что для «Евровидения» весьма необычно. Поэтому песню La forza («Сила»), которую исполнит Элина, «разбавили» электронной музыкой. Кроме того, впервые в истории выступлений Эстонии вокалистка споет на итальянском. Текст песни писала она сама. — Мы имеем дело не с чистой оперой, — объясняет Нечаева. — Это классический вокал, смешанный с электронной музыкой. Я считаю, что это более понятный стиль для широкой публики. Если эстонский народ остался доволен этой композицией, если она затронула сердца публики у нас в Эстонии, то почему бы песне не понравиться людям за границей? Не успела девушка выиграть отборочный конкурс в Эстонии, как букмекеры тут же записали ее в фавориты «Евровидения». Согласно котировкам наиболее высокие шансы на победу именно у Элины. На вторую строчку по близости к успеху ставят почему-то представителя Болгарии, который еще не определен. На третью — певца из Чехии Миколаса Йозефа, который исполнит на конкурсе песню Lie To Me. Кстати, выбрали исполнителя и на Украине. И его тоже можно было бы назвать русским при иных исторических обстоятельствах, ведь родился парень в Одессе. Зовут Константин Бочаров, ему 20 лет. Певец едет на конкурс под псевдонимом Melovin и споет там вещь под названием Under the Ladder («Под лестницей»). Самойлову сломить не удастся Наша Юлия Самойлова представила англоязычную композицию I Won't Break («Меня не сломить»), с которой отправится в Лиссабон. Предлагаем перевод текста песни.
Мое сердце ведет меня прочь из темноты, Мой замок из песка стал крепким как скала, Воспоминания, что были у меня, События, через которые я прошла, — Вся моя жизнь привела к тому, Что я живу моментом, И теперь, когда он пришел… Меня не сломить, меня не сломить, Когда приходят эмоции, Всплывающие прямо из сердца, Как из самых глубин океана, Я не поддамся, Я буду непоколебима. Хотя и говорят, что крылья мои сломаны, Я взмываю в небо. Я летала с «королями» и «королевами», И свобода светилась в их глазах. Меня не сломить, меня не сломить, Когда приходят эмоции, Всплывающие прямо из сердца, Как из самых глубин океана, Я не поддамся, Я буду непоколебима. Потому что даже во тьме, Даже в самую темную ночь Я вижу свет. Даже во тьме Меня не сломить, меня не сломить Когда приходят эмоции, Всплывающие прямо из сердца, Как из самых глубин океана, Я не поддамся, Я буду непоколебима. Мое сердце ведет меня прочь из темноты…
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