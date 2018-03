«Евровидение-2018»: Русская эстонка в Португалии споет по-итальянски 

В Лиссабоне, где в этом году пройдет «Евровидение», певица представит Эстонию, потому что там она родилась, но родители ее русские. Элина — оперная вокалистка, телеведущая и модель. Родилась в Таллине и на протяжении 16 лет пела в хоре «Радуга». Потом окончила Таллинский французский лицей и продолжила учиться в Музыкальной школе им. Георга Отса и в Институте искусств Таллинского университета. В 2016 году получила степень магистра по специальности «академический вокал» в Эстонской академии музыки и театра. Девушка обладает классическим оперным сопрано, что для «Евровидения» весьма необычно. Поэтому песню La forza («Сила»), которую исполнит Элина, «разбавили» электронной музыкой. Кроме того, впервые в истории выступлений Эстонии вокалистка споет на итальянском. Текст песни писала она сама. — Мы имеем дело не с чистой оперой, — объясняет Нечаева. — Это классический вокал, смешанный с электронной музыкой. Я считаю, что это более понятный стиль для широкой публики. Если эстонский народ остался доволен этой композицией, если она затронула сердца публики у нас в Эстонии, то почему бы песне не понравиться людям за границей? Не успела девушка выиграть отборочный конкурс в Эстонии, как букмекеры тут же записали ее в фавориты «Евровидения». Согласно котировкам наиболее высокие шансы на победу именно у Элины. На вторую строчку по близости к успеху ставят почему-то представителя Болгарии, который еще не определен. На третью — певца из Чехии Миколаса Йозефа, который исполнит на конкурсе песню Lie To Me. Кстати, выбрали исполнителя и на Украине. И его тоже можно было бы назвать русским при иных исторических обстоятельствах, ведь родился парень в Одессе. Зовут Константин Бочаров , ему 20 лет. Певец едет на конкурс под псевдонимом Melovin и споет там вещь под названием Under the Ladder («Под лестницей»). Самойлову сломить не удастся Наша Юлия Самойлова представила англоязычную композицию I Won't Break («Меня не сломить»), с которой отправится в Лиссабон. Предлагаем перевод текста песни.