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«Призрак Оперы» приезжает в Кремлевский дворец
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«Призрак Оперы» приезжает в Кремлевский дворец 

Москва24 13 марта 2018
Фото: Москва24
16 и 17 марта у вас есть шанс увидеть знаменитый мюзикл Эндрю Ллойд-Уэббера в концертном исполнении в Государственном Кремлевском дворце.
Лауреат Национальной театральной премии "Золотая Маска" за главную роль в "Призраке оперы" Дмитрий Ермак, оперные певицы Елена Бахтиярова, Тамара Котова, Ирина Самойлова, лауреат премии "Грэмми" Екатерина Лёхина, известные театральные актеры Евгений Зайцев, Елена Чарквиани, Алексей Бобров и многие другие исполнители соберутся на сцене Кремля спустя два года после окончания проката мюзикла в Москве.
В российском представительстве "Стейдж Энтертейнмент" подчеркнули, что с гордостью возвращаются к "Призраку оперы". Компания получила эксклюзивную лицензию на показ трех уникальных концертов в Москве. Этот мюзикл перевернул представления о жанре и музыкальном театре в целом, став его эталоном на последующие десятилетия.
Дирижировать оркестром будет специально прилетевшая в Россию музыкальный руководитель проекта Кристен Блоджетт (Kristen Blodgett), которая работает с "Призраком оперы" более 30 лет с момента первого показа мюзикла в The Majestic Theatre на Бродвее. В настоящее время Кристен является музыкальным супервизором бродвейской постановки.
"Призрак оперы" в концерте — это подарок не только российским поклонникам постановки, но и ее легендарному создателю, композитору Эндрю Ллойд-Уэбберу прямо накануне его 70-летия.
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