«Призрак Оперы» приезжает в Кремлевский дворец

16 и 17 марта у вас есть шанс увидеть знаменитый мюзикл Эндрю Ллойд-Уэббера в концертном исполнении в Государственном Кремлевском дворце.

В российском представительстве "Стейдж Энтертейнмент" подчеркнули, что с гордостью возвращаются к "Призраку оперы". Компания получила эксклюзивную лицензию на показ трех уникальных концертов в Москве. Этот мюзикл перевернул представления о жанре и музыкальном театре в целом, став его эталоном на последующие десятилетия.

Дирижировать оркестром будет специально прилетевшая в Россию музыкальный руководитель проекта Кристен Блоджетт (Kristen Blodgett), которая работает с "Призраком оперы" более 30 лет с момента первого показа мюзикла в The Majestic Theatre на Бродвее. В настоящее время Кристен является музыкальным супервизором бродвейской постановки.

"Призрак оперы" в концерте — это подарок не только российским поклонникам постановки, но и ее легендарному создателю, композитору Эндрю Ллойд-Уэбберу прямо накануне его 70-летия.