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«Сплин» представит программу «Тепло родного дома»
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«Сплин» представит программу «Тепло родного дома» 

РИАМО 13 марта 2018
Фото: РИАМО
В московском клубе Stadium 23 марта состоится концерт легендарной группы «Сплин» с новой программой «Тепло родного дома», говорится в сообщении организаторов мероприятия.
«Сплин» снова готовит уникальное шоу! Весной будет единственный шанс его посетить. Концерт обещает быть самым теплым и душевным. Как и всегда, группа исполнит композиции со свойственными ей драйвом и искренностью», — говорится в сообщении.
На счету группы 14 альбомов абсолютно не похожих друг на друга. Но одно в «Сплин» остается неизменным — сильные и глубокие тексты Александра Васильева, которые притягивают тысячи поклонников по всему миру.
Каждый, кто хоть раз был на концерте «Сплин», знает, что эмоции от живых выступлений группы непередаваемы — это не только заряд энергии, дающий силы, но и поток глубоких текстов, заставляющих задуматься. Результат всегда один — душевный и эмоциональный подъем, желание, чтобы эта музыка не заканчивалась никогда.
Новая программа «Тепло родного дома» будет отыграна только в двух городах: Москва (23 марта), Санкт-Петербург (7 апреля). Сет-лист традиционно будет непредсказуем и полон сюрпризов. Одно можно сказать с уверенностью, что любимых песен в программе будет много.
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