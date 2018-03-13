Юрий Антонов: душа — не только то, что звучит по радиостанциям

Народный артист России Юрий Антонов рассказал, почему сейчас нет такой музыки, которая была в СССР, передает сайт kp.ru.

"Потому что уже нет такой страны, и никогда больше не будет. Там были свои проблемы, и достаточно большие. Особенно все, что связано с бытом простого человека. Но было и много хорошего.

Например, состояние души: душа процветала. Душа — не только то, что звучит по радиостанциям. Это всеобъемлющее чувство, когда один человек душой ощущает другого!

Это невозможно перенести в наше время, потому что тогда и люди, и отношения были совершенно другими. Поэтому приходится уединяться и иметь минимум общения — становится как-то спокойно от этого", — сказал он.