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Юрий Антонов: душа — не только то, что звучит по радиостанциям
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Юрий Антонов: душа — не только то, что звучит по радиостанциям 

Газета.Ru 13 марта 2018
Народный артист России Юрий Антонов рассказал, почему сейчас нет такой музыки, которая была в СССР, передает сайт kp.ru.
"Потому что уже нет такой страны, и никогда больше не будет. Там были свои проблемы, и достаточно большие. Особенно все, что связано с бытом простого человека. Но было и много хорошего.
Например, состояние души: душа процветала. Душа — не только то, что звучит по радиостанциям. Это всеобъемлющее чувство, когда один человек душой ощущает другого!
Это невозможно перенести в наше время, потому что тогда и люди, и отношения были совершенно другими. Поэтому приходится уединяться и иметь минимум общения — становится как-то спокойно от этого", — сказал он.
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